Hepsine zam geldi! Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, bedelli askerlik ücreti...
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin yüzde 50 zam alması neredeyse kesinleşti. Bununla birlikte birçok maaş ve ücrette de değişiklik yaşandı. İşte zamlı engelli aylığı, yaşlılık maaşı, evde bakım yardımı, bedelli askerlik ücretine gelen zamlar ve yeni maaş ve ücretler...
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur maaşlarına gelen zam da belli oldu. Yüzde 50'lik zamla birlikte birlikte birçok maaş ve ücrette de artış olacak. Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımı kaç lira oldu? İşte cevabı:
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. İşte zamlı engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı tutarları...
2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı bin 156 lira artışla 3 bin 504 liraya yükseldi.
Yüzde 40-69 engellilerin bin 874 lira olan aylığı 923 lira artışla 2 bin 797 liraya yükseldi.