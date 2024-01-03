Hepsine zam geldi! Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, bedelli askerlik ücreti...

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur maaşlarına gelen zam da belli oldu. Yüzde 50'lik zamla birlikte birlikte birçok maaş ve ücrette de artış olacak. Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımı kaç lira oldu? İşte cevabı: