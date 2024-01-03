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Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! Kira artış oranı 2024 ne kadar olacak?

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! Kira artış oranı 2024 ne kadar olacak?

Kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 2,93 yıllık yüzde 64,77 olarak açıklandı. Buna göre, aralık ayı enflasyon verilerine göre iş yerlerinde uygulanabilecek tavan kira zam oranı yüzde 53,86 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti

Hükümet tarafından getirilen konutlarda kira artış oranı yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak.

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Ocak ayı kira artış oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi.

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