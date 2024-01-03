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2024 Okçuluk Salon Federasyon Kupası başladı

2024 Okçuluk Salon Federasyon Kupası başladı

Okçulukta 2024 Salon Federasyon Kupası, Antalya'da başladı.

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Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın ilk gününde sıralama atışları yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 2024 yılının ilk yarışması olduğunu söyledi.

Yarışmaya 89 kulüpten 462 sporcunun katıldığı bilgisini veren Aytaçoğlu, sporcuların klasik ve makaralı yaylar kategorisinde mücadele edeceğini kaydetti.

Aytaçoğlu, yarışmanın milli takımı belirleme anlamında önemli olduğunu ifade etti.

Organizasyon, 7 Ocak'ta sona erecek.

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