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Dilan Polat ve eşi Engin Polat pembe oda istedi mi? Avukat Hüseyin Kaya ve Müge Dağıstanlı canlı yayında gerildi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat pembe oda istedi mi? Avukat Hüseyin Kaya ve Müge Dağıstanlı canlı yayında gerildi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya Aramızda Kalsın'a konuk oldu. Tutuklu bulunan Polat çiftinin pembe oda istediğine dair iddialara yanıt veren avukat isyan etti. 

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Yaklaşık 2 aydır cezaevinde olan Polat, Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, Aramızda Kalsın'a konuk oldu. Avukat Kaya, "Pembe oda diye bir şey yok o uydurma ayıp oluyor gerçekten. 15 dakika Dilan ağlıyor, bu ülkede milyar dolarlık vergi suçları affediliyor" diyerek isyan etti.

Dilan Polat'ın avukatı vicdanlara oynadığına dair yorumlara da "Ben hakikate oynuyorum" dedi.

Hüseyin Kaya sunucu Müge Dağıstanlı'nın bazı iddialarına ise sinirlenerek "Uyduruyorsunuz hanımefendi, siz hukuktan anlamadığınız için..." diyerek kızdı.

Müge Dağıstanlı ise "Öyle bir noktaya getirdiniz ki sizin anlattıklarınıza göre biz de Adalet Bakanlığı da yanlış bir şey yaptı, masumlar diyorsun... Size göre adalet yanlış mı işledi?" dedi.

Hüseyin Kaya "Sen adalete güveniyor musun? Sor bakalım adalete güven istatistikleri neymiş? İnsanlar adalete de diyanete de güvenmiyor" yanıtını verdi.

Müge Dağıstanlı "Biz birbirimizi ikna edemiyorsunuz" diyerek pes etti. 

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