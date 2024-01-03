Enflasyon verilerinin ardından belli oldu: Alkollü içkilere ÖTV zammı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak gerçekleşti. Yılın son enflasyon verilerinin ardından alkollü içkilere gelecek ÖTV zammı belli oldu. Alkollü içkilerde ÖTV tutarı yüzde 25,6 oranında artacak.

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Türkiye'nin 2023 yılı için enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 artış gerçekleşti.

TÜİK yılın son verilerini açıkladı: 2023 enflasyonu belli oldu

Yİ-ÜFE, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,14, Aralık 2022'ye göre yüzde 44,22, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 arttı.

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içeceklere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.

Alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ikinci 6 ayında Yİ-ÜFE yüzde 25,6 oranında gerçekleşti.

Bu rakama göre alkollü içkide ÖTV zammı yüzde 25,6 olarak belirlendi. Biranın asgari maktu vergi tutarı 7,76 liraya çıkacak.