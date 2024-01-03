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HABER /  DÜNYA

7.6'lık depremin ardından su seviyesi yükseliyor!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
7.6'lık depremin ardından su seviyesi yükseliyor!

Japonya'nın batısında meydana gelen depremlerin ardından bölgede bulunan bir nükleer enerji santralindeki su seviyesinin yaklaşık 3 metre yükseldiği bildirildi.

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Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Hokuriku Elektrik Şirketi, depremin ardından nükleer enerji santralindeki su seviyesini düzenli olarak kontrol etmeye başladı.

İncelemelerde, santraldeki su seviyesinin normalin 3 metre üzerine çıktığı görüldü.

Petrol sızıntısı

Ayrıca, santrale dışarıdan enerji sağlayan dönüştürücülerin borularının da hasar gördüğü ve bu durumun petrol sızıntısına yol açtığı kaydedildi. Hasarın onarılması için çalışmalar sürüyor.

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