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İYİ Parti'de bir istifa daha! İstanbul kurucusu Ali Kıdık '7 yıl boşa gitti' deyip bıraktı

İYİ Parti'de bir istifa daha! İstanbul kurucusu Ali Kıdık '7 yıl boşa gitti' deyip bıraktı

İYİ Parti'nin İstanbul'daki ağır toplarından ve kurucularından Ali Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Kıdık, "Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim" dedi.

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İBB Belediye Meclisi İYİ Parti üyesi ve İstanbul teşkilatının kurucularından Ali Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. "Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum." diyen Ali Kıdık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

Muhalefete muhalefet ediyoruz

- Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak "Muhalefete muhalefet" eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır.

7 yıllık mücadelemizin kıymeti yokmuş

- Bugün "Hür ve Müstakil" denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim. Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim.

- İYİ Parti teşkilatlarımızın tamamına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zira onlar Ankara'da bulunan genel merkezden çok daha inançlılar, çok daha fazla emek sahibi olduklarına şahidim.

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