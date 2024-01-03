Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak en düşük emekli maaşı çıkışı!

Asgari ücretin 17 bin TL seviyesine çıkmasının ardından emekli ve memur zammı da netleşti. Asgari ücret zammını bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun'un en düşük emekli maaşı için yaptığı açıklama şaşırttı.

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Enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 arttı. Buna göre emekliye enflasyon farkı belli oldu. Peki, ne kadar artış olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, "Enflasyonun yüzde 3-3,5 arasında açıklanmasını bekliyorduk. 2.93 oldu." dedi. Erdursun şunları kaydetti:

"En düşük emekli maaşını 12 bin TL olabilir"

En düşük emekli maaşı 11 bin 200 TL olacak. İstanbul, Ankara adayları da kısa süre içerisinde belli olacak. Hükümet, en düşük emekli maaşını 12 bin TL de yapabilir. Şu anda konuşulan enflasyon ve emekli maaşları sadece vatandaşı ilgilendirmiyor, bu süreç seçimi de etkileyebilir.

"En düşük emekli aylığını 15 bin TL'ye çıkartırlarsa şaşırmam"

Burada da şunu söylemek mümkün, emekliler hükümete kızgın. En düşük emekli maaşını 15 bin TL yapsalar da ben şaşırmam açık söyleyeyim. En düşük emekli aylığını 15 bin TL'ye çıkartırlarsa şaşırmam ama reel durumda beklemiyorum.

"Seçimden başarıyla çıkmak adına hükümet böyle bir hamle yapabilir"

Seçimden başarıyla çıkmak adına hükümet böyle bir hamle yapabilir, seçime sadece belediye seçimi olarak bakmamak lazım! Bence olacağı söyleyeyim, az çok tahmin ediyorum. En düşük emekli maaşını 11.500 TL bandına çıkaracaklar. 11.250 TL olarak da kalabilir.

Seyyanen zam olacak, refah payı olacak! 7.500 TL'nin altında olanlara seyyanen zam olacak.