Emekli zammı bekleyenler dikkat! Maaş tablosu değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla temmuz ayı öncesi seyyanen zam kapılarını kapattı. Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak." açıklamasını yaptı.