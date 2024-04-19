Emekli zammı bekleyenler dikkat! Maaş tablosu değişti
Merkez Bankası bugün yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı. Enflasyon beklentisinin belli olmasının ardından emeklinin temmuzda alacağı zam tablosu netleşti. İşte detaylar...
Milyonlarca emeklinin gözü temmuzda alacağı zammı belirleyecek enflasyon verisinde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19 oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla temmuz ayı öncesi seyyanen zam kapılarını kapattı. Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak." açıklamasını yaptı.
TÜİK'in verilerine göre, 2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı. Yıllık artış ise yüzde 68,50 seviyesine geldi. TÜİK verilerine göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,05 olarak hesaplandı.
Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.