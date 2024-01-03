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Mardin'de köy köy gezilip çocuklara 2 bin pizza dağıtıldı

Mardin'de köy köy gezilip çocuklara 2 bin pizza dağıtıldı

Mardin'de bir öğretmenin çocuklara pizza alınması için para dolu kumbara fotoğrafı paylaşması üzerine hayırsever vatandaş, aldığı desteklerle 3 ayda 2 bin pizzayı köydeki çocuklara dağıttı.

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Bir köy öğretmeninin çocukların pizza için topladıkları para dolu kumbarayı paylaşması üzerine harekete geçen hayırsever esnaf Orhan Yıldız, öğretmenle iletişime geçip, Milli Eğitim Müdürlüğünden de izinleri aldıktan sonra harekete geçti.

Okullar, öğrenciler ve milli eğitim camiasının içinde olduğunu belirten Yıldız, "Bir öğretmenimiz çocuklar kumbaraya para atarken bize bir fotoğraf attı. Çok yakında pizza yiyecekler notu ile birlikte. Öğretmenimizi hemen aradım. Okul bilgilerini istedik. Milli Eğitim Müdürlüğünden de izinlerimizi istedik. Oradaki çocuklara pizza götürdük. Daha sonra bu projeyi başlattık. Milli Eğitim Müdürümüz ve diğer iş insanları da katkılarda bulundular, teşekkür ederim" dedi.

"20 ile başladık şu ana kadar 2 bin pizza dağıttık" diyen Yıldız, "Köyde bulunan çocuk sayısına göre değişti. En az 20 en çok 250 pizza dağıttık. Çocukların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Tarif edilemez bir mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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