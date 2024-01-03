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Kara komedi "Kötü Bir Gün" seyirci karşısına çıkıyor

Kara komedi "Kötü Bir Gün" seyirci karşısına çıkıyor

Gürgen Öz ve Aşkın Erol’un başrollerini oynadığı eğlenceli kara komedi "Kötü Bir Gün", ocak ve şubat ayı boyunca İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ile İzmir'de seyirci karşısına çıkacak.

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Sınıf çatışması, otorite, özgürlük arayışı, rahatsızlıkları ele alan kara komedi oyunu "Kötü Bir Gün", ocak ve şubat ayı boyunca farklı sahnelerde perde açacak. Gürgen Öz ve Aşkın Erol’un başrollerini oynadığı "Kötü Bir Gün"; 11 Ocak'ta Watergarden Performans Merkezi, 17 Ocak'ta Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi, 24 Ocak Fişekhane ve 26 Ocak'ta ise Kartal Sanat Tiyatro Salonu’nda İstanbul seyircisiyle buluşacak. Oyun, 27 Ocak tarihinde Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 3 Şubat Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi, 9 Şubat Bursa Podyum Sanat Mahal ve 15 Şubat tarihinde ise İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde olacak. Kara komedi türündeki iddialı oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Karanlık ve sinir bozucu bir yüzleşme

Eşinden boşandıktan sonra, dededen kalma apartmana taşınmak zorunda kalan psikolog Erdem, hiç uğramadığı dört katlı küçük apartmanda sadece apartman görevlisi Yakup'un kaldığını fark eder. Taşındığının ertesi günü onu ziyarete gelen Yakup, üst katta yaşayan son kiracının da birkaç gün önce intihar ettiğini haber verir ve ayrılır. Ama hemen ardından bambaşka birisi gibi geri gelir. Erdem bir psikolog gözüyle Yakup'un garip davrandığını fark etse de işin çok daha ciddi olduğunu anlaması zaman alır. Apartmanda sıkışıp kalmış bu iki adam arasında yaşananlar, izleyicilere karanlık bir tarih ve sinir bozucu yüzleşme vaat ediyor.

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