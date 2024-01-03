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Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Eskişehir’de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Fazıla Sokak ile Hünerliler Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sokağın kesiştiği noktada Mustafa D. (50) idaresindeki 26 ABH 502 plakalı kamyonet ile Mert Y. (24) idaresindeki 26 AGH 742 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, minibüs bir apartmanın duvarına çarparak durabildi.
Kaza sonucu 26 AGH 742 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan Bünyamin K. (41) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Devrilen kamyonetin ve duvara çarpan minibüsün olay yerinden kaldırılmasıyla sokak trafiğe tekrar açıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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