Özgür Özel anketleri açıkladı! AK Parti İmamoğlu ve Yavaş'a karşı 32 isim için anket yaptırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anket şirketi yöneticilerinden duydum" deyip aktardı: "İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısında ölçmedikleri kişi kalmamış. Ekrem Bey’e karşı 20, Mansur Bey’e karşı 12 ismin başarı şansını ölçtüklerini duyuyoruz. Ama hâlâ adaylarımızı zorlayacak adayları bulamıyorlar."

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin Gazeteci Murat Yetkin'e dikkat çeken açıklamalar yaptı. AK Parti'nin yaptırdığı anketleri anlatan Özgür Özel, AK Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı 20 isim, Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı da 12 isim için anket yaptırdığını, ancak zorlayacak bir aday bulamadığını iddia etti.

İki şehirde ölçmedikleri kişi kalmamış

İstanbul ve Ankara için değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özel, "Anket şirketlerinin bana söylediği; İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısında ölçmedikleri kişi kalmamış. Ekrem Bey’e karşı 20, Mansur Bey’e karşı 12 ismin başarı şansını ölçtüklerini duyuyoruz. Ama hâlâ adaylarımızı zorlayacak adayları bulamıyorlar" diye konuştu.

“Sizin kaybedecek adayları arıyorsunuz”

Özel, anket şirketlerinden duyduklarına göre bir anketçi Tayyip Bey’in ekibine Ankara ve İstanbul için “Sizin kaybedecek adayları arıyorsunuz” gibi şey söylediğini aktardı. “AK Parti şöyle bir sıkıntı var” diyen Özel, şunları kaydetti: “Mansur Yavaş’ın da Ekrem İmamoğlu’nun da herhangi bir belediye başkanının tanınırlığını çok aşan etkileri var. İkisiyle de başa çıkacak adayları bulmakta zorlanıyorlar.”

“İzmir’i ince eleyip sık dokuyoruz”

“İzmir CHP’nin kalesi. İzmir’i ince eleyip sık dokuyoruz" diyen Özgür Özel, "Geçen hafta 46 milletvekili arkadaşımızı gönderdim. Üç gün boyunca dolaştılar, her ilçenin raporu geliyor. Bunun Tunç Soyer’in memnuniyet anketlerinde çıkmaması olarak yorumlanması doğru değil. Kendisiyle arkadaşız, aynı okulda, Bornova Anadolu Lisesinde okuduk. Hepimiz en iyi sonucun arayışındayız" ifadelerini kullandı.

Özel büyükşehir adayları için tarih verdi

“Perşembe günü Parti Meclisi toplantısı ardından, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu adayları açıklamayı düşünüyoruz" diyen Özgür Özel, "Cuma günü de Ekrem Bey İstanbul’un ilçe adaylarını açıklayacak, ben de orada olacağım" dedi.