Piyasalarda gün ortası! BIST 100'de hisse değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,16 değer kaybederek 7.536,89 puana geriledi.

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Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre göre 87,4 puan azaldı. Dün 7.624,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 0,30 puan artışıyla 7.624,59 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.516,45 puanı, en yüksek 7.624,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 1,53 ve sanayi endeksi yüzde 1,39 gerilerken teknoloji endeksi yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükselirken 79'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Gübre Fabrikaları, Kontrolmatik Teknoloji, Astor Enerji, Sasa Polyester Sanayi ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 56 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,31, bileşik getirisi yüzde 40,79 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 142,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,7810 liradan, avro 32,6090 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 56 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 düşüşle 75,5 dolardan işlem görüyor.