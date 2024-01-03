Sivas’ta virajı alamayan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Sivas’ta virajı alamayan otomobilin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. R.H. idaresindeki 58 ADE 576 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü ve araçtaki H.H. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.