Gümüşhane’nin yeraltı sarayını 121 bin kişi ziyaret etti

Türkiye’de halo terapiye uygun az sayıdaki mağaralardan birisi olan ve Gümüşhane’nin yer altı sarayı olarak kabul edilen dünyaca ünlü damlataşı mağarası Karaca Mağarasını, 2023 yılı içerisinde 121 bin 535 kişi ziyaret etti.

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Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan, sarkıt, dikit ve damlataşı şekillerinin en yoğun, en güzel, en görkemli ve görenleri büyüleyici örneklerine sahip olan Karaca Mağarası, oluşumların yoğunluğu bakımından Türkiye ve dünyanın en zengin mağaralarından birisi olarak kabul ediliyor.

İl Özel İdaresi tarafından işletilen Karaca Mağarası, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25'lik bir artışla 121 bin 535 ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayının yüzde 25'ini oluşturan 30 bin 510 kişi ise yabancı turistlerden oluştu.

Yoğun ilgi gören mağara özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında en fazla ziyaretçiyi ağırlarken kış mevsimiyle birlikte kapanan mağara Mart ayına kadar yalnızca kalabalık turlar geldiğinde hafta sonları ziyarete açılacak.

Gerek mağara içinde gerek mağara dışında yapılan çalışmalarla hem ziyaretçilerin dışarda ağırlanması hem de içerde daha güvenli ortamda gezmeleri için yürüyüş yolları ve aydınlatma çalışması yapılan Karaca Mağarasında bugüne kadar hiç açılmayan yeni bir salonun da açılmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında da önceki yıllara oranla artış yaşandı.

Yoğun sarkıt, dikit ve damlataşı şekilleriyle dünyanın sayılı damlataşı mağaralarından birisi olarak kabul edilen ve “Gümüşhane’nin yer altı sarayı” olarak nitelendirilen 150 milyon yıl yaşındaki Karaca Mağarası 2023 yılı turizm sezonunda kapılarını yürüyüş platformunun yenilenmesinin ardından geçtiğimiz Ramazan Bayramının ilk gününde açmıştı.

Mağara içerisinde bulunan 120 metrelik eski ahşap yürüyüş yolu sökülerek yeni açılan bölümle birlikte 160 metreye ulaşan paslanmaz krom çelikten galvaniz ızgaralı platforma dönüştürülürken ilerleyen aşamada Zigana dağının yamacındaki Limni Gölü Tabiat Parkıyla Karaca Mağarası arasında yapılan bağlantı yolunun standartlarının yükseltilmesi için de çalışmalar planlanıyor.

Diğer yandan Karaca Mağarası, uzmanlar tarafından solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan alternatif tedavi yöntemlerinden birisi olan ve tuz terapisi olarak da adlandırılan halo terapiye Türkiye’de uygun olan az sayıdaki mağaralardan birisi olarak biliniyor.

Cebeli köyünün aynı isimli mahallesinin sınırlarında yer alan ve “Yer altındaki gizemli dünya” olarak da nitelendirilen Karaca Mağarası Gümüşhane-Trabzon karayoluna 4 kilometre mesafede, denizden bin 550 metre yükseklikte, ortalama tavan yüksekliği 18 metre ve toplam iç alanı yaklaşık bin 500 metrekare. Mağaraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tavandan aşağıya doğru ve tem tersi istikametteki devasa sütunlar ve diğer oluşumları hayranlık ve şaşkınlıkla karşılıyor.

Yaklaşık 150 milyon yıllık dolomitik kireç taşlarının zengin yeraltı suları tarafından aşındırılmasıyla oluşan ve pasif karakterli bir mağara olan Karaca Mağarasındaki sarkıt ve dikitlerin 15 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilirken, yatay yönde gelişim gösteren salonların birleşmesinden bir araya geliyor. Mağaranın içerisinde çeşitli renk ve şekillerde sarkıt, dikit, sütun, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ve mağara gülleri yer alıyor.