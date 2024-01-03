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Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı'nın mezarı açıldı!

Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı'nın mezarı açıldı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü tam fırtına sebebiyle parçalanarak kıyıya vuran Pallada gemisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebat; yakınlarına ulaşılamayınca kimsesizler mezarlığına defnedildi. Mürettebatın yakınlarının yaptığı girişimle mezarı açılarak cenazesi Ukrayna'ya gönderildi.

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Geçen 19 Kasım'da Kdz. Ereğli'de yaşanan fırtına ve sel felaketinde Ereğli Limanı'nda ikiye bölünerek karaya oturan Pallada gemisinden kurtarılan mürettebat, ilçedeki Öğretmenevi'ne yerleştirildi. 24 Kasım günü Ukraynalı mürettebat Khalimonchuk Ihor, kaldığı odada kalp krizinden hayatını kaybetti. Ukrayna Konsolosluğuyla yapılan yazışmaların 15 günlük yasal süresinin dolmasıyla Ukraynalı mürettebatın cenazesi, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Kaymakamlığın emri üzerine 13 Aralık günü Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince Belen Şehir Mezarlığı Kimsesizler Bölümü'ne defnedildi.

Ancak Ihor'un yakınları konsolosluğa yaptıkları girişimin ardından Khalimonchuk Ihor'un cenazesinin Ukrayna'ya getirilmesini istedi. Bunun üzerine Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar çerçevesinde Ihor'un mezarı açılarak cenazesi çıkartıldı.

Görevlendirilen cenaze nakil aracına konulan Ihor'un cenazesi, Ukrayna'ya gönderilmek üzere yola çıktı.

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