'Hanginize sıkayım' deyip 17 yaşındaki Meleknur'u başından vurdu! Yılbaşı akşamı dehşet...
İSTANBUL Fatih'te yılbaşı akşamı dehşet verici bir olay yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki Meleknur Özgener, ‘hanginize sıkayım’ diyen arkadaşı tarafından başından vuruldu. 5 yıl önce hapse giren ve bir süre önce tahliye olan 33 yaşındaki Ercan D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, 31 Aralık Pazar akşamı Fatih Cibali Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan D., arkadaşları Meleknur Özgener ve Nisa A. ile buluştu. Buluştuktan sonra Ercan D., Nisa A. ve Meleknur Özgener ile otururken ‘hanginize sıkayım’ dediği esnada silah bir anda patladı.
Silahın patlamasıyla Meleknur Özgener, başından yaralandı. Ağır yaralanan Meleknur Özgener’i hastaneye getiren Ercan D., daha sonra Nisa A. ile kaçtı.
Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, Nisa A.’yı tespit ederek ifadesine başvurdu. Nisa A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Anne ve babalara böyle seslendi
Anne ve babalara seslenen baba Bülent Özgener, “Kızım Meleknur Özgener şu anda canı ile pençeleşiyor. Arabanın içinde tartışma oluyormuş, 2 kız 1 erkeklermiş. Bildiğim kadarıyla yılbaşı gecesi. Çocuk kızımla aynı arabada olan diğer kıza da senin mi kafana sıkayım, diğer kızın mı kafasına sıkayım demiş. O esnada silah benim kızımda patlıyor.