'Hanginize sıkayım' deyip 17 yaşındaki Meleknur'u başından vurdu! Yılbaşı akşamı dehşet...

Anne ve babalara böyle seslendi

Anne ve babalara seslenen baba Bülent Özgener, “Kızım Meleknur Özgener şu anda canı ile pençeleşiyor. Arabanın içinde tartışma oluyormuş, 2 kız 1 erkeklermiş. Bildiğim kadarıyla yılbaşı gecesi. Çocuk kızımla aynı arabada olan diğer kıza da senin mi kafana sıkayım, diğer kızın mı kafasına sıkayım demiş. O esnada silah benim kızımda patlıyor.