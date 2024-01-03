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İHH İnsani Yardım Vakfı 2023'te 15 ülkede 864 su kuyusu açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı 2023'te 15 ülkede 864 su kuyusu açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, geçen yıl 15 ülkede 864 su kuyusu açtı.

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Vakıftan yapılan açıklamada, İHH'nin geçen yıl Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Gana, Gine, Kenya, Mali, Nijer, Nijerya, Somali, Tacikistan, Tanzanya, Togo ve Uganda'da 864 su kuyusu inşa ettiği belirtildi.

Açılan su kuyularından 450 binin üzerinde kişinin faydalandığı bildirilen açıklamada, Vakfın 2000'den bu yana 42 ülkede açtığı su kuyusu sayısının, geçen yıl hizmete sunduklarıyla 14 bin 204'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İHH'nin geçen yıl inşasına başladığı 284 su kuyusunun kurulum çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.

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