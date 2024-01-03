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Büşra'ya kahreden veda! "Senin ne hayallerin vardı"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Büşra'ya kahreden veda! "Senin ne hayallerin vardı"

Sultangazi’de araçlı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan ve 3 günlük yaşam savaşını kaybeden Büşra Polat, toprağa verildi. Acılı baba Halis Polat kızının mezarı başında ‘Senin ne hayallerin vardı’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Sultangazi'de 30 Aralık günü seyir halindeki 34 RB 8900 ve 34 CRT 604 plakalı otomobillerin içindeki şüpheli şahıslar uzun namlulu silahlarla birbirlerine ateş açmıştı. Ailesi ile 34 UV 8980 plakalı araçla seyir halinde olan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın başına kurşun isabet etmişti. Ağır yaralanan Polat  tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.


Hayatını kaybeden Büşra, gözyaşları arasında  toprağa verildi. Büşra’nın mezarı başında ağlayan baba Halis Polat kızına son kez ‘Senin ne hayallerin vardı’ dedi.

Yoldan geçtiği sırada kurşunların hedefi olarak vefat eden Büşra Polat’ın babası Halis Polat, “Kimlerle bağlantıları olursa olsun bu cinayeti işleyenler elbet yakalanacak. Allah cezalarını versin, güpegündüz kalaşnikoflarla mahalle arasında dağlarda değilsiniz. Eşkiyalar gibi mahalleye girmişler. Bu ilk olay değil, bugün benim canım yanar, yarın başkasınınki yanar. Buna bir 'dur' denmesi lazım. Bunlara bir el atması lazım yoksa bu mahalledekilerin canı daha çok yanar. En azından başkasının canı yanmasın” dedi.

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