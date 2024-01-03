Ankara'da 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak!

Ankara'da 8 ay boyunca mücavir alanlarda toplatılacak 4 bin 800 sokak hayvanının, kısırlaştırma ve tedavi süreçlerinin ardından alındıkları ortama geri bırakılması için çalışma başlatıldı.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülecek çalışma kapsamında, toplatılarak rehabilitasyon merkezlerine götürülecek sokak hayvanlarının, kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından alındıkları ortama bırakılması hedefleniyor.

Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 8 ay boyunca yürütülecek çalışma ile aylık ortalama en fazla 600 hayvan yakalanacak. Nakledilecek sokak hayvanı sayısının toplamda 4 bin 800 olması planlanıyor.

Hayvanların yakalanması ve nakli, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yönetmeliğe göre yürütülecek.

Hayvanların yakalanması esnasında vatandaş tepkisi ile karşılaşıldığı durumlarda herhangi bir münakaşa ve tartışma içerisine girilmemesine dikkat edilecek.

Kısırlaştırılmamış ve küpe takılmamış sahipsiz hayvanları kapsayan çalışma sırasında yakalama, nakil, denetim, acil şikayetler ve idari işler için oluşturulacak 4 ayrı ekip içerisinde birer yakalama işçisi ile veteriner hekim yer alacak.

Sahipsiz hayvanların toplanmasında eldiven, maske, iş elbiseleri, havalı tabanca, enjektörler, sedatif ile anestezik ilaçlar, yakalama kıskacı, zincir, tasma ve kapanlar kullanılacak. Yakalanan hayvanlar, ABB'nin Sincan ve Gölbaşı ilçelerindeki geçici hayvan bakımevlerine teslim edilecek.

ABB, çalışmanın hayata geçirilmesi için 5 Ocak saat 11.00'de "Mücavir Alan Sınırları Dahilinde Sahipsiz Hayvanları Yakalama ve Nakil Hizmeti Alımı" ihalesi düzenleyecek.