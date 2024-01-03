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Uzmanlar uyarıyor! Kış aylarında kırık-çıkık vakalarına dikkat!

Uzmanlar uyarıyor! Kış aylarında kırık-çıkık vakalarına dikkat!

Uzmanlar, kış aylarında kar ve buzlanma sebebi ile kayıp düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakalarında artış görüldüğünü söyleyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

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Kış aylarına kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma; yollarda ve kaldırımlarda büyük tehlike oluşturuyor. Bu sebepten dolayı da her yıl hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji polikliniklerinde düşmeden mütevellit kırık, çıkık ve burkulma vakalarında artış yaşanıyor. Kar yağışı sonrası dönemlerde buzlanmaya bağlı olarak yaşanan düşmelerde en fazla el ve ayak bileği, kalça, omuz çevresi burkulmaları ve kırılmaları görülüyor. Uzmanlar, buzlanmaya karşı vatandaşları özellikle yürürken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

“Karlı ve buzda düşmeye karşı penguen yürüyüşü önerisi”

Uzmanlar, vatandaşlara buz ve kar üzerinde nasıl yürünmesi gerektiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında önerilerde bulunarak şu ifadelere yer verdi: “Doğada bizim için çok önemli bir örnek mevcut, penguenler gibi yürümemiz gerekiyor. Penguenler yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde ve hafif de öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana açılmış, yürürken ayaklarımız vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümeliyiz. Yürürken bazı şeylere de ayrıca dikkat etmeliyiz mesela, elimizdeki telefona bakarak telefon ile ilgilenerek yürümemeliyiz. Dikkatimizi telefona vereceğimiz için herhangi bir düşme anında kontrolsüz düşebiliriz. Elimizde mümkün olduğunca poşet taşımamalıyız yine yürürken vücudumuzun dengesini bozacağı için ağırlıklardan kaçınmalıyız. Son olarak kesinlikle eller cepte yürümemeliyiz”

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