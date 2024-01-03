Cem Vakfı'nda vesayet krizi yaşanıyor!

Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın oğlu, demans hastası olan babasını kişisel menfaatleri için notere götürerek yeni vekaletname düzenlettikleri iddiasıyla Cem Vakfı'nda görevli olan Hasan Sezgin ile eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın vasi olarak atanan oğlu Sedat Doğan, babasının demans hastası olduğunu, akıl sağlığı yerinde olmayan ve babasını izinsiz şekilde dışarı çıkardıklarını ve kişisel menfaatleri için notere götürerek yeni vekaletname düzenlettiklerini iddia ederek Cem Vakfı'nda görevli Hasan Sezgin ile eşi Şenay Sezgin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Cem Vakfı Genel Başkanı ve uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın uzun zamandır demans hastalığıyla mücadele ettiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi'nin 8 Aralık 2023 tarihli raporunda aktarıldı. Dilekçede, Prof. Doğan'ın bunama ve demans hastalığının söz konusu raporda tespit edildiği, kendisinin sürekli yardıma ihtiyacı olduğu ve vasi tayini gerektiği, Doğan'ın tek çocuğu olan Sedat Doğan'ın ise babasına vasi olarak atanmak için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu aktarıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi kabul ettiği ve Sedat Doğan'ın babası İzzettin Doğan'a vasi olarak atanmasına hükmedildiği, ayrıca İzzettin Doğan'ın Kasım ayının başlarında kalp krizi geçirerek 10 gün hastanede yattığı kaydedildi.

‘'2 şüpheli, babamı yüzlerce insanın içerisinde sürüklemişlerdir''

Dilekçede, Cem Vakfı'nda birtakım görevler yürüten Hasan Sezgin ile eşi Şenay Sezgin'in Prof. İzzettin Doğan'ın evine geldiği, Prof. Doğan'ı evden çıkarmaya ikna ettiği, Beyoğlu 25. Noterliği'ne giderek noterlikte yeni birtakım avukatlara vekalet vermesini sağladığı, Hasan Sezgin ile eşi Şenay Sezgin'in hasta olan babanın İstanbul'un en kalabalık ve kaotik ortamına götürülerek sağlığını riske attığı kaydedildi. Dilekçede İzzettin Doğan'ın oğlu Sedat Doğan, ‘'2 şüpheli, babamı yüzlerce insanın içerisinde sürüklemişler ve bu yaptıklarını da hoyrat bir üslupla sosyal medyada ilan etmişlerdir. Sıradan bir insanı boğarak öldürmek neyse, 83 yaşındaki yeni kalp krizi geçirmiş, zor nefes alan, yürümekte zorlanan, merdiven inip çıkması yasak olan ve soğuk havaya asla çıkmaması gereken bir insanı, 3 derecede, binlerce insanın ortasına maskesiz çıkarmak da o anlama gelmektedir'' dedi.

‘'İznim ve rızam olmadan böyle işlemler yapılması hukuka aykırıdır''

Sunulan dilekçede ayrıca, ‘'Bu olayların ağırlaşarak devam etmesinden, babamın akıl sağlığındaki zaafiyetten yararlanılarak yeni suistimaller yapılmasından ve sağlığını da tehlikeye atabilecek bu tarz davranışlardan endişe ediyorum. İznim ve rızam olmadan böyle işlemler yapılması hukuka aykırıdır. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kısıtlama kararından 4 gün sonra İzzettin Doğan'ın evden alınarak noterliğe götürülmesi ve müvekkilin babasının sağlığında verdiği tüm vekaletlerin azil ile sonlandırılması ve kendilerinin belirlediği 4 avukata akıl sağlığı raporu olmaksızın vekaletname verilmesi ısrarlı takibin açıkça göstergesidir. Bu nedenle şüphelilerden şikayetçiyiz" ifadelerine yer verildi.