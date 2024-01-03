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300 milletvekilinin maaşı 230 bin liraya yükseldi

300 milletvekilinin maaşı 230 bin liraya yükseldi

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinden sonra, memur maaşlarına indeksli olan milletvekilleri maaşları da belli oldu. Hem emekli hem de vekil olan milletvekillerinin maaşı 230 bin liraya yükselirken, diğer milletvekillerinin maaşı ise 110 bin lira oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerine göre TÜFE yıllık yüzde 64,77 olarak açıklandı.

6 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından memur ve emeklinin maaş zam oranı da netleşti. Memur ve memur emeklilerinin maaşı, asgari ücrete kadar olan kısma ilişkin vergi düzenlemesiyle beraber yüzde 49.25 artacak.

Memur maaşlarına indeksli olan milletvekili maaşları da yüzde 49,25 oranda zamlanacak.

300 vekilin maaşı, 147 bin liradan 230 bin liraya yükseldi

Ekonomim'de yer alan habere göre, Meclis'te hem emekli hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 milletvekilinin maaşları, memur maaşlarına yapılan oranların açıklamasıyla zamlandı. Hem emekli hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 vekilin maaşı, 147 bin liradan 230 bin liraya yükseldi.

Sadece milletvekili olanların maaşları ise 73 bin 329 liradan, yaklaşık 110 bin liraya yükseldi. Emekli milletvekillerinin 51 bin 970 lira olan maaşları ise yeni zamla beraber 77 bin 565 lira olacak.

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