İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında peş peşe 2 patlama! En az 25 ölü

İRAN'ın Kirman kentinde İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yıl dönümünde mezarında düzenlenen anma töreni sırasında iki patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda 2 patlama meydana geldi.

Kirman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşen iki patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

En az 25 kişi hayatını kaybetti

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.