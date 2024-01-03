İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında peş peşe 2 patlama! En az 25 ölü

İRAN'ın Kirman kentinde İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yıl dönümünde mezarında düzenlenen anma töreni sırasında iki patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.Abone ol
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda 2 patlama meydana geldi.
Kirman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşen iki patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.
En az 25 kişi hayatını kaybetti
Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran’ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor. Süleymani’nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran’ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.
Kasım Süleymani kimdir?
ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.
Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak adlandırılıyordu.