Darp ettiği eşinin kolunu kıran koca hakkında karar verildi!
Samsun'da iki çocuk annesi Azerbaycan uyruklu eşini darp ederek kolunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Abone ol
Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. adlı şahıs, Azerbaycan uyruklu eşi Z.H.A. ile evlerinde tartıştı. Tartışma sırasında eşinin darp ettiği iddia edilen Z.H.A. adlı kadının sol kolu kırıldı. Hastaneye kaldırılan Z.H.A. tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan S.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. "Eşimle tartıştık ancak gerisini hatırlamıyorum. Alkollüydüm. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Nöbetçi mahkemece tutuklanan S.A., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.