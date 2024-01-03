TÜPRAŞ ödemesi nerelere harcandı? Ahmet Nur Çebi: "İddialar Gerçek Dışı"

Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi, hastanede olduğu dönemde yapılan Divan Kurulu toplantısında gündeme getirilen bazı iddialara cevap vererek, kulübün mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ailevi bir rahatsızlık nedeniyle hastanede olduğunu belirten Çebi, yapılan ödemelerin kaynakları ve eski yöneticilere ait alacakların ödenip ödenmediğine dair iddiaları gerçek dışı olarak nitelendirdi.

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Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ailevi bir rahatsızlık nedeniyle hastanede olduğunu belirten Çebi, yapılan ödemelerin kaynakları ve eski yöneticilere ait alacakların ödenip ödenmediğine dair iddiaları gerçek dışı olarak nitelendirdi.

Çebi'nin yaptığı açıklamalara göre, Tüpraş sponsorluk bedeli karşılığında yapılan ödemelerin büyük bir kısmının banka kredi borçlarına gittiği, geri kalanın ise yeni yönetimin kullanabileceği şekilde kasada bırakıldığı ifade edildi. Ayrıca, eski yöneticilere ait alacakların ödenip ödenmediği konusunda yapılan iddiaların doğru olmadığı vurgulandı. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

Ailevi bir rahatsızlık nedeni ile hastanede...

Ailevi bir rahatsızlık nedeni ile hastanede olduğum bir günde yapılan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Divan Kurulunun son yapılan divan toplantısında dile getirilen bazı iddialara cevap vermem gereği hasıl olmuştur.

Hasan Arat'ın Tüpraş sözleri gerçek dışı

- Hasan Arat beyin söz konusu toplantıda söylemiş olduğu, "Stat sponsorluk anlaşması karşılığı Tüpraş'tan tahsil edilen bedeller ile eski yöneticilerin kulüpten alacaklarının ödendiğini düşünüyoruz ve araştırıyoruz" ifadesi tamamıyla gerçek dışıdır.

- Öncelikle 1 saat bile sürmeyecek bu konuyu araştırmak mümkünken günler geçmesine rağmen daha henüz araştırılmadığının söylenmesi art niyetli bir algı yaratma gayretidir.

Üzüntü ile karşıladım

- Anında araştırıldığında bunun söylendiği gibi olmadığını görmek mümkünken bunun bu şekilde ifade edilmesi ve araştırılmaması veya araştırılmış ise bu şekilde ifade edilmesi sonucu, Beşiktaş camiasının yönlendirmeye çalışılmasını üzüntü ile karşıladım.

Kulübe kasa kolaylığı sağlayan başkan ve...

- İncelendiğinde görüleceği üzere iyi niyetle fedakârlık yaparak kulübün ihtiyacı olduğu anlarda kulübe kasa kolaylığı sağlayan başkan ve bir önceki yöneticilere ödemeler, 2024 yılı içerisindeki kulüp alacaklarının karşılığı olarak alınan muhtelif çeklerle yapılmış olup, yeni yönetimin ödemek için ayrıca kaynak aramak zorunluluğu söz konusu değildir.

Ödemelerin büyük kısmı kredi borçlarına gitti

- Tüpraş'ın sponsorluk bedeli karşılığı yaptığı ödemelerin büyük bir kısmı, banka kredi borçlarına ödemiş olup, bir kısmı da gelen yeni yönetimin kullanabileceği şekilde banka hesaplarında mevcut halde bırakılmıştır.

Özetle Tüpraş'ın ödemelerinden hiçbir bedel eski yönetici alacaklarına ödenmemiştir. Tüpraş ödemelerinin 2/3' ü banka kredisine, 1/3 'ü de yeni yönetimin kullanabileceği şekilde kasada bırakılmıştır.

- Umarız ki genel teamül olan daha önceki yöneticilerin sağladığı gibi kasa kolaylığı şu an ki yöneticiler ve başkan tarafından da sağlanacaktır.

Beşiktaş'ta görev yapan başkan ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarından doğan bu uygulamaya ihtiyaç olduğunda bu yolla destek vermeleri gerekir.

Art niyetli olarak gündeme getirilmiştir

- Göreve geldiğim anda ihtiyaç olan 6 ay gibi geçmiş sürede ödenmemiş borçlar bu yolla ödenmiş ve giderken de geçmişe yönelik hiçbir borç bırakılmadığı gibi kasada ihtiyaçta kullanılmak üzere nakit para bırakılmıştır.

- İddia edildiği üzere, TFF tarafından yöneticilerimizin ve şahsımın yapmış olduğu gibi kulübün hakkını korumak amaçlı açıklamalardan dolayı verilen fahiş cezalar yöneticiler tarafından ödenmiş olup, ayrıca kulüp kasasından hiçbir şekilde böyle bir bedel ödenmemiştir. Bu denetleme kurulu tarafından incelenip rapor edilmesine ve bunu bilmesine rağmen dört yıldır kulübe uğramayan bir kişi tarafından yine art niyetli olarak gündeme getirilmiştir.

Son 10 yılın özel amaçlı incelemesi yaptırıldı

- 4 yıl önce başkanlığa yüzde 68 oylarıyla geldiğim genel kurulun ve camianın isteği ve de beklentisi nedeni ile talimatımla son 10 yılın özel amaçlı incelemesi yaptırılmış ve çıkan rapor öncelikle hukuk büromuz tarafından analiz edilerek gereğinin yapılması için özel bir hukuk bürosuna ve aynı zamanda ilgili bakanlılara ve SPK'ye gönderilmiştir.

- Bu rapor ayrıca kulübümüzün denetleme kurulu ve divan kurulu başkanlığına da gönderilmiş olup, mevcut yönetimimiz bu hususta bilgi ve gereği için kulübün hukuk bölümünden istediği anda bu raporu görmeleri mümkündür.

- Bu rapor yasal çerçevede işleme tabii tutulmuş olup, saklanması ve ulaşılabilmesi, engellenmesi söz konusu olmamıştır. Umuyoruz ki yeni yönetim bu konunun hassasiyet ve ısrarla üzerinde duracak ve camiayı bilgilendirecektir. Defalarca dediğim gibi her yeni yönetimin bir önceki dönemi denetlemesi kulübümüzün bir teamülü olmalıdır.

Şu anda CAS'ta hiçbir davamız yoktur

- Şu anda CAS'ta hiçbir davamız yoktur, son dava eski oyuncu Ramiz'in pandemi döneminde hiçbir görüşme yapmadan liglerin tatil olduğu ve durumların belirsiz olduğu sıkıntılı günlerde kontratını fesih ederek gitmesi ile oluşmuştur.

- Kendisi dışında hiçbir oyuncumuzun yapmadığı haksız bir uygulama yapmıştır. Kulübümüzle olan yıllık sözleşme 1.800.000 Euro olan bu oyuncu İspanya'da bir takımla 800.000 Euro'ya anlaşmış olup, farkı 1.000.000 Euro x 2 yıllık bedeli CAS ödenmesini hükmetmiştir. Beşiktaş, onun yerine Wellinton transferini gerçekleştirilmiş olup, bu oyuncu sadakatle 800.000 Euro'ya oynamıştır. 1.800.000 Euro alacak olan bir oyuncunun yerine kulübümüzün 800.000 Euro bedelle bir oyuncuyla anlaşmış olması aslında mahkemenin hükmettiği cezayı kompanse etmiştir.

Ayrıca bu ödeme ile ilgili yapılacak meblağ bankada blokedir ve yeni yönetimin bu meblağ için bir finansman yükü söz konusu değildir.

Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim

Ancak belirtmek isterim ki Beşiktaş' a hizmet etmek nefes aldığım sürece vazifemdir. Yanlış açıklamalar yapmadan önce tarafıma da konuların sorulması dahil olmak üzere talep edecekleri hizmetleri vereceğimizin bilinmesinin önemle belirtmek isterim. Beşiktaş'ın başarısını isterim, başkalarının başarısızlıkları ile beslenen olmadım ve olmayacağım...

Bu hususlarla ilgili ve bundan sonra yapılacak yalan yanlış haksız suçlamalarla ilgili olarak ilk divan toplantısı ve mali genel kurulda ve de basına açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim.

Bu vesile ile tüm spor kamuoyunun ve Beşiktaşlıların yeni yılını en içten dileklerimle kutlar sağlık, sıhhat, başarılar dilerim.

En büyük Beşiktaş...