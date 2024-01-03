Balıkesir'de 17 yaşındaki genç, yaptığının bedelini canıyla ödedi

BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde, bir inşaatın içinde fenalaşmış halde bulunan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin çakmak gazı çektiği belirlendi.

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Bandırma, 17 Eylül Mahallesi’nde bulunan bir inşaatın içinde, rahatsızlanan bir şahıs olduğunu fark eden vatandaşlar bu durumu 112 acil ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri, inşaatın içindeki şahsı fenalaşmış halde buldu.

Fenalaşan şahsın C.H. (17) adında bir genç olduğu anlaşıldı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen C.H. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

C.H.’nin çakmak gazı çektiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gencin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.