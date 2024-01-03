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Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararına yine uymadı! 'AYM kararının hukuki değeri yok!'

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararına yine uymadı! 'AYM kararının hukuki değeri yok!'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, kararın uyulmamasına karar verdi

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Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki kriz derinleşiyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, kararın uyulmamasına karar verdi.

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi.

Daire, söz konusu kararın juristokratik (Jüristokrakrasi, yargıçlar yönetimi. Demokrasinin aksine, yargıçların oligarşik bir yönetim oluşturmasını tanımlar ve eleştirel bir anlam taşır) bir davranış olduğunu bildirdi.

AYM ile AYM arasında kriz

Yargıtay 3. Ceza Dairesi,Anaasa Mahkemesi)nin ilk 'hak ihlali' kararına direnmiş ve Can Atalay hakkında tahliye kararı vermemişti. Bununla da yetinmeyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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