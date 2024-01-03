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Yaralı tilkiyi hayata döndürdüler

Yaralı tilkiyi hayata döndürdüler

Balıkesir’in Gönen İlçesinde, yaralanan bir tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün hızlı müdahalesi ile hayata döndürüldü.

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Gönen, Armutlu Köyü Mezarlığı’nda yaralanan bir tilki bulan vatandaşlar, durumu 112 çağrı merkezine bildirdiler. Bunun üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine yönlendirildi. İvedilikle olay yerine intikal eden ekipler, yaralı tilkiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler. Yaralı tilki, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Balıkesir’e götürüldü.

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