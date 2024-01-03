BIST 7.526
DOLAR 29,78
EURO 32,58
ALTIN 1.955,92
HABER /  GÜNCEL

Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgi edilmesi üzerine bölgede yapılan araştırma ve teknik takip sonucu 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Abone ol

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgi edilmesi üzerine bölgede yapılan araştırma ve teknik takip sonucu 02 Ocak 2024 tarihinde icra edilen operasyonel faaliyette; 3 adet kürek, 2 adet fener, 1 adet kazma ve 1 adet tel fırçası ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararına yine uymadı! 'AYM kararının hukuki değeri yok!'
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararına yine uymadı! 'AYM kararının hukuki değeri yok!'
Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e yükseldi
Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e yükseldi
60 kişi hayatını kaybetmişti! Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi hakkında istenen ceza belli oldu
60 kişi hayatını kaybetmişti! Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi hakkında istenen ceza belli oldu
Almanya'dan, İsrailli bakanların "Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi" talebine tepki!
Almanya'dan, İsrailli bakanların "Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi" talebine tepki!
Manisa'da çalınan traktör Aydın'da bulundu!
Manisa'da çalınan traktör Aydın'da bulundu!
Balıkesir'de 17 yaşındaki genç, yaptığının bedelini canıyla ödedi
Balıkesir'de 17 yaşındaki genç, yaptığının bedelini canıyla ödedi
Mustafa Destici'den Asgari Hane Geçim Tespit Komisyonu önerisi: Aradaki 3 bin lirayı devlet verecek...
Mustafa Destici'den Asgari Hane Geçim Tespit Komisyonu önerisi: Aradaki 3 bin lirayı devlet verecek...
TÜPRAŞ ödemesi nerelere harcandı? Ahmet Nur Çebi: "İddialar Gerçek Dışı"
TÜPRAŞ ödemesi nerelere harcandı? Ahmet Nur Çebi: "İddialar Gerçek Dışı"
Belediye binasında büyük panik! Ekipler bölgede, binadakiler tahliye edildi
Belediye binasında büyük panik! Ekipler bölgede, binadakiler tahliye edildi
5 gün önce kaybolan gencin cesedi Simav Çayı'nda bulundu!
5 gün önce kaybolan gencin cesedi Simav Çayı'nda bulundu!
Fren yerine gaza bastı, kafenin bahçesine daldı!
Fren yerine gaza bastı, kafenin bahçesine daldı!