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Avlanırken ayağı kırıldı, imdadına AFAD yetişti

Avlanırken ayağı kırıldı, imdadına AFAD yetişti

Sivas’ın Divriği ilçesinde dağlık alanda avlanırken ayağı kırılarak mahsur kalan avcı, AFAD’ın başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Divriği ilçesi Gökçeharman köyü kırsalında gerçekleşti. Avlanmak için araziye çıkan V.Y. (47) dengesini kaybederek uçuruma düştü. Ayağı kırıldığı için düştüğü yerden çıkamayan avcı 112’den yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri başarılı bir operasyonla vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkartarak tedavi edilmek üzere Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı. V.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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