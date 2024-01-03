BIST 7.526
DOLAR 29,78
EURO 32,58
ALTIN 1.955,92
HABER /  DÜNYA

İngiltere'de doktorlardan 6 günlük grev

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İngiltere'de doktorlardan 6 günlük grev

İNGİLTERE'de maaşlarına zam isteyen pratisyen hekimler, 6 günlük grev başlattı.

Abone ol

İngiltere’de pratisyen hekimler, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) kurumunun 75 yıllık tarihindeki en uzun süreli greve gidiyor. Bugün başlayan ve 9 Ocak günü saat 07.00’de sona erecek olan grev nedeniyle hastanelerdeki binlerce randevunun iptal edilmesi bekleniyor.

Greve giden yaklaşık 100 hekim, başkent Londra’nın en büyük hastanelerinden St Thomas Hastanesi önünde eylem yaparak, maaşlarının iyileştirilmesini talep etti.

Grevin rutin sağlık sistemine önemli bir etkisi olduğunu belirten NHS Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis, "Bu ocak ayı NHS'nin şimdiye kadar karşılaştığı en zor yılbaşından biri olabilir" dedi.

Pratisyen hekimleri temsil eden İngiliz Tabipler Birliği (BMA), hükümete grevlerin sona ermesi için yeterli bir ücret teklifi yapması çağrısında bulundu. Maaşların enflasyonun altında kaldığı gerekçesiyle yüzde 35 oranında zam yapılmasını talep eden BMA, yüzde 8 ile yüzde 10 oranlarında ücret artışı teklif edilmesinin ardından hükümetle görüşmeleri sonlandırmış, 20-23 Aralık tarihlerinde grev düzenlemişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Hanginize sıkayım' deyip 17 yaşındaki Meleknur'u başından vurdu! Yılbaşı akşamı dehşet...
Foto Galeri 'Hanginize sıkayım' deyip 17 yaşındaki Meleknur'u başından vurdu! Yılbaşı akşamı dehşet... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yaralı tilkiyi hayata döndürdüler
Yaralı tilkiyi hayata döndürdüler
Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararına yine uymadı! 'AYM kararının hukuki değeri yok!'
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararına yine uymadı! 'AYM kararının hukuki değeri yok!'
Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e yükseldi
Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e yükseldi
60 kişi hayatını kaybetmişti! Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi hakkında istenen ceza belli oldu
60 kişi hayatını kaybetmişti! Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi hakkında istenen ceza belli oldu
Almanya'dan, İsrailli bakanların "Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi" talebine tepki!
Almanya'dan, İsrailli bakanların "Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi" talebine tepki!
Manisa'da çalınan traktör Aydın'da bulundu!
Manisa'da çalınan traktör Aydın'da bulundu!
Balıkesir'de 17 yaşındaki genç, yaptığının bedelini canıyla ödedi
Balıkesir'de 17 yaşındaki genç, yaptığının bedelini canıyla ödedi
Mustafa Destici'den Asgari Hane Geçim Tespit Komisyonu önerisi: Aradaki 3 bin lirayı devlet verecek...
Mustafa Destici'den Asgari Hane Geçim Tespit Komisyonu önerisi: Aradaki 3 bin lirayı devlet verecek...
TÜPRAŞ ödemesi nerelere harcandı? Ahmet Nur Çebi: "İddialar Gerçek Dışı"
TÜPRAŞ ödemesi nerelere harcandı? Ahmet Nur Çebi: "İddialar Gerçek Dışı"
Belediye binasında büyük panik! Ekipler bölgede, binadakiler tahliye edildi
Belediye binasında büyük panik! Ekipler bölgede, binadakiler tahliye edildi