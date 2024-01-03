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Sivas'ta uyuşturucu madde operasyonu: 5 tutuklu

Sivas'ta uyuşturucu madde operasyonu: 5 tutuklu

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ile 1 kilo 956 gram skunk ele geçirildi.

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Kangal ilçesinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Sivas ve Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 1 kilo 956,89 gram skunk maddesi ile 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şahsa, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları çerçevesinde işlem yapıldı. Adli işlerinin ardından 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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