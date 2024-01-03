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45 bin doları aşmıştı! Bitcoin'de sert düşüş

45 bin doları aşmıştı! Bitcoin'de sert düşüş

Dün 45 bin doları aşan Bitcoin, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonların onaylanmasına ilişkin ek süre talep ettiği yönündeki haberlerin ardından yüzde 7'den fazla değer kaybetti. Bitcoin 42 bin dolardan işlem görüyor.

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En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sinin onayına (borsa yatırım fonu) yönelik karar için ek süre talep ettiği yönündeki iddiaların ardından yüzde 7,50 düşüş gösterdi.

Bugün 42 bin 230 dolardan işlem gören Bitcoin, dün 46 bin dolara yaklaşarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 2’ye yaklaştı.

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