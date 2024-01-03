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Edirne'de 50 bin dekar arazi suya kavuşacak

Edirne'de 50 bin dekar arazi suya kavuşacak

Edirne'de DSİ tarafından yapımı devam eden Meriç Edirne Sulaması projesiyle sulu tarım yapılan 50 bin dekar arazi suya kavuşacak.

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Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden Meriç Edirne Sulaması projesiyle bu yıl ağırlıklı olarak çeltik ekimi (pirinç) yapılan merkeze bağlı İstasyon Mahallesi, Üyüklütatar, Tayakadın ve Karakasım köylerinde toplam 50 bin dekar tarım arazisi sulamaya açılacak.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ihalesi 2020 yılında yapılan proje için bugüne kadar yaklaşık 1,38 milyar liralık kaynak kullanıldı. Proje çerçevesinde Üyüklütatar köyü sınırları içerisinde bulunan P1 Pompa istasyonu ile Meriç Nehri'nden terfi edilecek su, tarım arazilerine iletilecek.

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