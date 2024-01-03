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Kayıp yaşlı adam dere kenarında bulundu!

Kayıp yaşlı adam dere kenarında bulundu!

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 3,5 saat sonra dere kenarında sağ olarak bulundu.

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Dedeburnu Mahallesi'nde ikamet eden K.K. (83) isimli kişinin 3 Ocak saat 01.30 sıralarında kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine 3 jandarma asayiş timi, 1 jandarma asayiş komando timi, 1 termal dron unsuru, 1 iz takip köpek unsuru ve AFAD ekiplerinin aramaları sonucu yaşlı adam, saat 05.00 sıralarında Dedeburnu Mahallesi yakınında bulunan dere yatağında sağ olarak bulundu.

K.K. sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilerek, muayene ve tedavisini müteakip ailesine teslim edildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

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