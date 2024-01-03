Seçil Erzan'ın aşk trafiği ifşa oldu! Tefeci sevgilisi, Seçil Erzan'ı Arda Turan'dan kıskanmış
"Fatih Terim Fonu" adı altında milyonlarca dolarlık vurgunla suçlanan Seçil Erzan'ın kırdığı telefonundaki mesajları geri getirildi. Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'la nişanlı olan Erzan'ın aynı zamanda evli işadamı Nuri Köşkdere ile de yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gizli tanık, Erzan'ın paraları sevgilisi olan evli bir başka bankacı ile yurtdışına kaçırdığını anlatmıştı. Şimdi de Erzan'ın tefeci ile de aşk yaşadığı ifşa oldu. O tefeci, Erzan'ı Arda Turan'dan kıskanmış. İşte o mesajlar
Yüksek kazanç vaadi ile çok sayıda kişiden 44 milyon dolara yakın para toplamakla suçlanan Seçil Erzan’ın kırılan cep telefonu üzerinden inceleme tamamlandı. Erzan’ın, Fatih Terim, eşi Fulya Terim, Arda Turan, Fernando Muslera’nın da aralarında olduğu onlarca kişi ile yaptığı WhatsApp yazışmalarına ilişkin rapor dün tamamlandı. Seçil Erzan’ın silinen WhatsApp mesajları dava dosyasına girdi. 553 sayfalık raporda Erzan’ın çok sayıda kişiyle yaptığı yazışmalar, ilginç bir ‘aşk kıskançlığını’ da ortaya koydu. Erzan ile duygusal bir ilişki yaşayan ve tefeci olmakla suçlanan Atilla Baltaş, Erzan’ın, Arda Turan ile olan yazışmalarından rahatsız olmuş. Erzan ise Turan’ın kendisinden küçük olduğunu eşi ile tanıştığını belirtiyor.
Silinen binlerce mesaj, bu telefondan elde edildi
Seçil Erzan’ın, Fatih Terim, eşi Fulya Terim, Arda Turan, Fernando Muslera’nın da aralarında olduğu onlarca kişi ile yaptığı WhatsApp yazışmalarına ilişkin rapor dün tamamlandı ve dava dosyasına girdi. Erzan’ın yazıştığı isimlerden biri de Atilla Baltaş oldu.
Erzan, Baltaş’a ilişkin verdiği ifadede bu kişinin tefeci olduğunu ve aldığı paraları fazlası ile verdiğini iddia etti. İkili arasındaki yazışmalar, Baltaş’ın, kendi parasının yanı sıra başka kişilerden aldığı paraları da Erzan’a verdiğini ve bu nedenle güç durumda kaldığını ortaya koyuyor.
İkili arasındaki yazışmalar, aralarında duygusal bir ilişkinin de yaşandığını gösteriyor. Rapora göre, Erzan ve Baltaş arasındaki ilk yazışma 22 Aralık 2022 günü saat 14.32’de yapıldı. İkilinin son yazışması ise 11 Mart 2023 akşamı yapıldı.