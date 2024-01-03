Seçil Erzan'ın aşk trafiği ifşa oldu! Tefeci sevgilisi, Seçil Erzan'ı Arda Turan'dan kıskanmış

Yüksek kazanç vaadi ile çok sayıda kişiden 44 milyon dolara yakın para toplamakla suçlanan Seçil Erzan’ın kırılan cep telefonu üzerinden inceleme tamamlandı. Erzan’ın, Fatih Terim, eşi Fulya Terim, Arda Turan, Fernando Muslera’nın da aralarında olduğu onlarca kişi ile yaptığı WhatsApp yazışmalarına ilişkin rapor dün tamamlandı. Seçil Erzan’ın silinen WhatsApp mesajları dava dosyasına girdi. 553 sayfalık raporda Erzan’ın çok sayıda kişiyle yaptığı yazışmalar, ilginç bir ‘aşk kıskançlığını’ da ortaya koydu. Erzan ile duygusal bir ilişki yaşayan ve tefeci olmakla suçlanan Atilla Baltaş, Erzan’ın, Arda Turan ile olan yazışmalarından rahatsız olmuş. Erzan ise Turan’ın kendisinden küçük olduğunu eşi ile tanıştığını belirtiyor.