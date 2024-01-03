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Mide bulandıran görüntü! Site otoparkında bulundu, vatandaşa yedireceklerdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mide bulandıran görüntü! Site otoparkında bulundu, vatandaşa yedireceklerdi

 BURSA'da bir sitenin kullanılmayan otoparkında kaçak kesildiği belirlenen 1,5 ton et bulundu. Ekipler söz konusu ürünleri çöp kamyonuyla bulunduğu yerden alarak imha etti.

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Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde bir sitenin kullanılmayan otopark bölümünde kaçak et bulundurulduğu ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreste denetim yaptı. Ekiplerin otoparkta yaptığı incelemelerde, bidon ve kovalar içinde 1,5 ton et bulundu.


Kıyma halindeki bazı etlerin de çürüdüğünü belirleyen ekipler, söz konusu ürünleri çöp kamyonuyla bulunduğu yerden alarak imha etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, etlerin sahibine ruhsatsız faaliyet göstermekten 150 bin lira ceza uyguladığı bildirildi.

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