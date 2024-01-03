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Babaeski'de okul müdürleri toplantısı yapıldı

Babaeski'de okul müdürleri toplantısı yapıldı

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Babaeski ilçesinde okul müdürleri toplantısı yapıldı.

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Babaeski'de okul müdürleri toplantısı yapıldı. Toplantıda Babaeski ilçesindeki eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantı, okul müdürlerinin talep ve isteklerinin alınması ile sona erdi.
Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda yapılan toplantıya, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Kahraman Tokat ve ilçedeki diğer okulların müdürleri katıldı.

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