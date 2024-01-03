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Farabi Anadolu Lisesine dikiş atölyesi açıldı

Farabi Anadolu Lisesine dikiş atölyesi açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından kadınların istihdamına destek vermek ve üretimi arttırmak amacıyla Farabi Anadolu Lisesine dikiş atölyesi açıldı.

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Keçiören Belediyesi ve Etlik Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ilçedeki Farabi Anadolu Lisesine dikiş atölyesi açıldı.

Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Etlik Halk Eğitim Müdürü Ahmet Azizoğlu, usta öğreticiler ve okul idarecileri katıldı.

Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptığı konuşmada, “Beşikten mezara kadar ilim, beşikten mezara kadar eğitim, beşikten mezara kadar çalışmak gerekiyor. Toplumları, ülkeleri, milletleri, devletleri kalkındıracak olan, büyütecek olan üretimdir. Her alanda üretmek. Üretmenin mazereti yok” diye konuştu.

Şehirleşme oranının artmasıyla birlikte evde yapılan üretimin azaldığını da hatırlatan Altınok, “Eskiden analarımız yün çorap örerdi. Elbiselerini kendileri dikerdi, kazaklarını kendileri örerdi. Herkes böyleydi.

Bir taraftan bağlarda üretim vardı, bostanda üretim vardı, bahçede üretim vardı. Herkesin hayvanı vardı. Sütünü, yağını, peynirini vatandaşımız kendisi üretiyordu.

Tabii şehirde bunları yapmak zor. Şehirde yaşayanların oranı arttıkça bu üretim tarzı azaldı. Ancak çalışmak ve üretmek şehirlerimizde de mümkün” ifadelerini kullandı.
Etlik Halk Eğitim Müdürü Ahmet Azizoğlu, katkılarından dolayı Altınok’a teşekkür etti.

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