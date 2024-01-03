Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı!

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yurt Mahallesi yakınında H.B. yönetimindeki 01 AFL 720 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

H.B. yol kenarına park ettiği araçtan indi.

Bu sırada diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Polis yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.