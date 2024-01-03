Doğan: "Spor yatırımlarına büyük önem veriyoruz"

Samsun’un Çarşamba İlçe Belediye Başkanı Halit Doğan, spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen spor merkezleri ile ilçeyi spor şehrine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Çarşamba Belediyesi, Türkiye’de ilk olan yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Olimpik standartlarda Türkiye’nin ilk durgunsu kano yarış parkuru, Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek Trap-Skeet atış poligonu, yarım olimpik kapalı yüzme havuzu, sporcu eğitim merkezi, spor akademisi hazırlık kursları ve birçok yatırım ile Çarşamba, spor şehri olma yolunda ilerliyor.

"Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan, dereceye giren sporcularımızın sayısını arttırmayı planlıyoruz"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Ülkemizde ilk olma özelliğine sahip olimpik standartlardaki Çarşamba Uluslararası Su Sporları Tesisimizde çalışmalar sona yaklaştı. Merkezimizde kano tesisleri hakem ve kayıkhane binası da yer alıyor. Türkiye’de ilk olan merkezimiz sayesinde Avrupa ülkelerinde yapılan durgunsu kano yarışmalarının, aynısına ev sahipliğini yapacak bir şehir haline gelmiş oluyoruz. İlçemizde kano sporuyla ilgilenen, Çarşamba Belediyespor Kulübü olarak desteklediğimiz gençlerimiz var. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan, dereceye giren sporcularımız var bu sayıyı da arttırmayı planlıyoruz. Bunun için şehir merkezinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi’nin de bitim aşamasındayız. Merkezimiz ile köylerde yaşayan, her gün antrenmanlara gelmekte zorlanan arkadaşlarımızı ağırlamış olacağız. Sporcularımız hem okula gidecekler, hem devletten burs alacaklar, hem de barınma ihtiyaçları orada karşılanmış olacak. Okul çıkışı burada antrenman yapabilecekleri bir ortam da oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Yarı olimpik tesis ile yüzme bilmeyen kalmayacak”

Çarşamba’ya, 2 bin 620 metrekare olup, içerisinde aynı zamanda çocuk havuzu ve seyirci tribünleri de bulunacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu kazandırılacak. Spora yatırımın, gençliğe yatırım olduğunu ifade eden Başkan Doğan, “Sporun her alanında var olan, yetenekli sporcular yetiştiren bir şehiriz. Biz de yetenekli sporcularımızın, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri alanları ilçemize kazandırmaya özen gösteriyoruz. Yarı olimpik standartlardaki kapalı yüzme havuzumuzda çalışmalar sona yaklaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize kazandıracağımız yüzme havuzu, Çarşamba’mız için büyük değer olacak. Hem sporcularımız, hem gençlerimiz, engelli kardeşlerimizin rahatlıkla havuzdan faydalanabilecekler. İnşallah yarı olimpik standartlarda hayata geçirdiğimiz yüzme havuzumuz ile de ilçemizde yüzmeyi öğrenmeyen çocuğumuz, vatandaşımız kalmayacak. Çocuk havuzumuzda da minik kardeşlerimiz ile inşallah geleceğin yüzücülerini yetiştireceğiz. Engelli vatandaşlarımıza uygun bir tesis olacak. Yüzme havuzu projemiz uluslararası standartlarda ve özenle hazırlandı. Yarı olimpik havuzumuz 400 metrekare, çocuk havuzumuz ise 95 metrekare olacak. Dev yatırımı Çarşambamıza kazandırmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Karadeniz’de ilk Trap-Skeet atış poligonu"

Başkan Doğan 43 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen ve Karadeniz Bölgesi’nde tek olan Trap-Skeet atış poligonunun ilgi gördüğünü belirterek, “Poligonumuz sayesinde atıcılık sporu ile ilgilenen sporseverlerimiz güvenli ve huzurlu bir şekilde atış çalışmalarını ilçemizde gerçekleştirebiliyorlar. Farklı illerden birçok sporsever, poligonumuza gelerek antrenmanlarını yapabilecek, düzenlenen müsabakalarda yarışma imkanı bulabilecekler. Sporun her dalında, ilçemize yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz. Hem kentimiz hem de bölgemiz açısından büyük bir değer” şeklinde konuştu.

“357 gencimiz Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımız sayesinde hedeflerine ulaştı”

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursları ile şimdiye kadar 357 gencin hedeflerine ulaştığını söyleyen Başkan Doğan, şunları söyledi:

“Destek bizden, başarı sizden. Spor akademisi hazırlık kurslarımız faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Gençlerimiz hayallerindeki mesleğe ulaşabilmek için uzman kadromuz eşliğinde parkurlara hazırlanıyor. Kurslarımız ile gençlerimizi hayallerindeki mesleğe hazırladık, hazırlıyoruz. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Bekçilik, Jandarma (Uzman Erbaş, Astsubay), Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) hedefi ile çalışan adaylarımızın sınavlara hazırlık sürecinde yanlarında oluyoruz. Bu süreçte 241 polis, 8 bekçi, 77 askeri personel, 31 BESYO olmak üzere 357 gencimiz kurslarımız sayesinde hedeflerine ulaştı. Onlar başardılar, biz gururlandık. Şimdi hepsi meslek sahibi, hepsi hayallerine kavuştu. Gençlerimizi destekleyen, onların hayatlarına dokunan her türlü faaliyette yer almaktan mutluluk duyuyoruz.”