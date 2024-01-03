Eskişehir’de Kırsal Kalkınma Destekleri başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı web sayfasında yayımlanan duyuruya ile Eskişehir’de Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında kırsal kesimdeki yatırımcılar için destek başvuruları başladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı web sayfasında yayımlanan duyuruya göre, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım ile küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi amacıyla Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları projeleri için Eskişehir’deki yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Söz konusu Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonunu kapsayan projelere hibe desteği sağlanacak.

Kırsal Kalkınma Destekleri yatırım konuları şunlar; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar, Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar ve Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yeni tesis başvurularında 14 milyon lira, tamamlama başvurularında 12 milyon lira, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 10 milyon lira ve hibeye esas proje tutarı alt limiti ise en az 3 milyon 1 lira olarak belirlendi.

Proje çerçevesinde Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları ise şunlar; Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım uygulamaları), El sanatları ve katma değerli ürünler, İpek böceği yetiştiriciliği, Su ürünleri yetiştiriciliği, Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkları ve Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Konuların hibeye esas proje üst limiti, 14 milyon lira, hibeye esas proje alt limiti 100 bin lira olarak belirlendi. Başvuru sahipleri de gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak açıklandı.

Başvuruların 19 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabileceği belirtilirken, yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30 Kasım 2024 olarak ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Biriminden de teknik destek ve bilgi alınabileceğine yer verildi.