Ali Koç o isimle bizzat görüşecek

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında ikinci forvet olmaktan mutsuz olan ve EURO 2024 hedefi için takımdan ayrılmak isteyen Batshuayi ile ilgili başkan Ali Koç devreye girecek.

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Fenerbahçe'de yedek kaldığı için takımda huzursuzluk çıkaran Michy Batshuayi için başkan Ali Koç devreye giriyor.

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Michy Batshuayi belirsizliği sürüyor. Son oynadığı maçta Kayserispor'a deplasmanda 3 gol atan Belçikalı yıldız buna karşın takımda yedek kalması nedeniyle oldukça huzursuz. Başkan Ali Koç'un bu hafta içinde Belçikalı yıldız ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

"Bize kesin kararını bildir"

Başkan Koç'un Batshuayi'ye "Kalmak istiyorsan Fenerbahçe'de sana yer var ama kulübede olduğun zaman huzursuz olacaksan bu takımı etkiler. Kesin kararını bize en kısa sürede bildir." mesajını vereceği ifade ediliyor.

Batshuayi'ye hem ülkesi Belçika'dan hem de Fransa'dan ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Belçikalı golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 8 kez ağları havalandırırken 3 kez de asist yaptı.