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İran'da ulusal yas ilan edildi

İran'da ulusal yas ilan edildi

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen 2 patlamada en az 103 kişinin hayatını kaybetti. Patlamaların terör saldırısı olduğunun belirtilmesinin ardından ülkede bir günlük ulusal yas kararı alındı..

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Dün Lübnan'da gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından bir patlama haberi de İran'dan geldi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle düzenlenen anma programlarında peş peşe patlamalar yaşandı.

Patlamada en az 103 kişinin hayatını kaybettiği, 188 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Terör saldırısı olduğu açıklandı

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini aktardı.

1 günlük yas ilan edildi

Yaşanılanların ardından hükümet kurulu, yarın ülke genelinde genel yas ilan etti.

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