İsrailli kadın sunucu Lital Shemesh, yayına belinde silahla çıktı!

İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıkarak dünya genelinde büyük bir ses getirdi. Daha önce de atış yaptığı anları yayınlayan sunucu, İsrail halkının silahlanması gerektiğini savunmuştu.

Abone ol

İsrailli sunucu Lital Shemesh, Kanal 14'teki canlı yayına belinde silahla çıktı. Ünlü ismin bu hareketi dünya genelinde büyük bir ses getirdi.

"SİLAHLANIN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İsrail merkezli Kanal 14 stüdyosunda yaşanan olayda, Lital Shemesh'in belindeki silah nobjektiflere yansıyan karelerde net bir şekilde görüldü. Sosyal medyada, "Kadınlar silahlanıyor. Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı" şeklinde ifadelerle paylaşılan bu olay, büyük bir ilgi ve tartışma konusu oldu.

Sunucu, geçen aralık ayında yaptığı bir paylaşımda atış eğitimi yaptığı anları göstererek "Gidin silahlanın" demişti.