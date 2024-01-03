Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İran'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dünyanın her yerinde barışın, huzurun tesis edilmesi ve terörün son bulması için tüm insanlık olarak ortak ve kararlı bir mücadele zeminini hep birlikte inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.