BIST 7.412
DOLAR 29,76
EURO 32,52
ALTIN 1.944,24
HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan: Türkiye istihbaratta çok ilerleme kaydetti

Hakan Fidan: Türkiye istihbaratta çok ilerleme kaydetti

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin istihbarat alanında çok ilerleme kaydettiğini belirterek, "Terör şebekelerinin vurulduğunu ve casus servislerin yakalandığını görüyoruz. Burada Türkiye'nin tehditlerini iyi anlamak önemli" dedi.

Abone ol

Türkiye'nin terörle mücadelesi başarılı şekilde devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarla eli kanlı terör örgütlerinin kökü adeta kazınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tek bir terörist kalmayıncaya dek.." anlayışıyla süren operasyonlardan güzel haberler geliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği operasyonlarla terör örgütü elebaşlarını tek tek avlıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın mensuplarına gerçekleştirdiği buluşmada gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

İstihbarat vurgusu

Bakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından İsrail casuslarına yönelik operasyonla ilgili soruyu yanıtlayarak, Türkiye'nin istihbarat ve güvenlik kapasitesinin geldiği seviyeyi değerlendirdi.

Fidan, istihbaratın bu çağda giderek daha da önem kazandığını vurguladı.

"Terörle mücadele dost unsurlarla beraber çalışma konusu olan bir operasyon alanı"

Çok üzerinde durulması, odaklanması, teknolojinin yakından takip edilmesi ve metot geliştirilmesi gereken bir alan olduğunun altını çizen Fidan, şöyle devam etti:

Çünkü kimse kimseye bunun metodunu, teknolojisini vermiyor. Oturup kendimizin birçok şeyi yeniden bulup operatif metotları hayata geçirmemiz gerekiyor. Kendi içerisinde çok çeşitliliği olan bir olay. Yani şimdi terörle mücadele bir ihtisas alanı, dış politika, yani dış operasyonlarda dost unsurlarla beraber çalışma konusu başka bir operasyon alanı. Kontrespiyonaj başka bir uzmanlık alanı yani sizin işinize faaliyet gösteren casus bulma meselesi. Bunların hepsi de tabii ciddi bir çabayla yeniden kendini üreten bir yapı içerisinde evrilmesi gerekiyor.

"Çok ileri reformlar yapıldı"

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çok ciddi reformlar yapıldığını aktaran Fidan, şunları kaydetti:

Çok ileri reformlar yapıldı. Yani gerçekten şimdi görüyorsunuz sonuçlarını belli ülkelerde. İşte diyelim Suriye, Irak’ta bilinen yerler, dost unsurlarla yürütülen ve bize askeri maliyeti çok az olan çok önemli operasyonlar var. Tabii bunların hepsi basına yansımıyor, basına yansıyan kısmı belli yeteneklerin nasıl geliştiğini de gösteriyor. Şimdi teknoloji ayağına ciddi yatırım yapmak gerekiyor. İnsan ayağına ciddi yatırım yapmak gerekiyor. Yeni metotların inanılmaz şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye bu alanda çok ilerleme kaydetti.

"Terör şebekelerinin vurulduğunu ve casus servislerin yakalandığını görüyoruz"

Fidan açıklamasını şöyle sürdürdü:

Şu anda İbrahim Bey de iyi çalışıyor, sistem devam ediyor. Terör şebekelerinin vurulduğunu ve casus servislerin yakalandığını görüyoruz. Burada odaklanma ve bir hedefin olması önemli. Türkiye'nin tehditlerini iyi anlamak önemli. Kendinizi sürekli düşmanın yerine koymanız gerekiyor. Yani düşmanın yerine koyup ona göre hareket etmeniz gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
5 Süper Lig hakemi alt klasmana düşürüldü
5 Süper Lig hakemi alt klasmana düşürüldü
İsrailli kadın sunucu Lital Shemesh, yayına belinde silahla çıktı!
İsrailli kadın sunucu Lital Shemesh, yayına belinde silahla çıktı!
İran'da ulusal yas ilan edildi
İran'da ulusal yas ilan edildi
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı: Türkiye uçak gemisi yapacak!
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı: Türkiye uçak gemisi yapacak!
Bitcoin'de rüzgar terse döndü! Fiyatı inanılmaz düştü
Bitcoin'de rüzgar terse döndü! Fiyatı inanılmaz düştü
Ali Koç o isimle bizzat görüşecek
Ali Koç o isimle bizzat görüşecek
Kurtuluş savaşı gazisi adına çeşme yaptırdı
Kurtuluş savaşı gazisi adına çeşme yaptırdı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 2-3 Ocak alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 2-3 Ocak alış-satış rakamları
ALKÜ ve ALTSO’dan genişletilmiş iş birliği protokolü
ALKÜ ve ALTSO’dan genişletilmiş iş birliği protokolü
Doğan: "Spor yatırımlarına büyük önem veriyoruz"
Doğan: "Spor yatırımlarına büyük önem veriyoruz"
Eskişehir’de Kırsal Kalkınma Destekleri başvuruları başladı
Eskişehir’de Kırsal Kalkınma Destekleri başvuruları başladı
Gurbetçi Meryem Nine’den jandarmaya sıcak hediye!
Gurbetçi Meryem Nine’den jandarmaya sıcak hediye!