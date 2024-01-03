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Putin'den İran için taziye mesajı

Putin'den İran için taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın Kirman kentinde düzenlenen terör saldırısının ardından İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye taziye mesajı gönderdi.

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İran’ın Kirman kentinde düzenlenen terör saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye taziye mesajı gönderdi.

İRAN'A TAZİYE MESAJI

Mesajda, “Saygıdeğer Bay Hamaney, Saygıdeğer Bay Reisi, Kirman kentindeki terör saldırısının trajik sonuçlarıyla ilgili derin taziyelerimi kabul etmenizi rica ederim. Mezarlığı ziyaret etmekte olan sivillere yönelik bu katliam acımasızlığı ile derinden sarsıyor. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye ve destek dileklerimi, tüm yaralılara ise acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ederim. Terörün her türlüsünü güçlü bir şekilde kınıyor, bu kötülüğe karşı amansız mücadeleye olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı.

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